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Arrêté
FC8063/01
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4 lingettes en microfibre
Compatible avec PowerPro Aqua
Remplacer tous les 6 mois
Procédez à un remplacement tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.
Le tissu en microfibre détache, soulève, puis absorbe la poussière et les saletés en douceur. Il élimine efficacement et parfaitement la poussière et les taches.
Les lingettes en microfibre sont lavables en machine et faciles à installer et à retirer.
Notation globale