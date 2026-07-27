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  • Remplacement pour des performances optimales
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Arrêté

Kit d'accessoires

FC8063/01

Remplacement pour des performances optimales
Changez ce produit pour maintenir une performance parfaite afin d'obtenir un nettoyage optimal tous les jours.
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Compatible avec PowerPro Aqua

Remplacement pour des performances optimales

  • 4 lingettes en microfibre

  • Compatible avec PowerPro Aqua

  • Remplacer tous les 6 mois

À remplacer tous les 6 mois pour un nettoyage optimal

À remplacer tous les 6 mois pour un nettoyage optimal

Procédez à un remplacement tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.

Lingettes en microfibre pour éliminer efficacement les saletés et les taches

Lingettes en microfibre pour éliminer efficacement les saletés et les taches

Le tissu en microfibre détache, soulève, puis absorbe la poussière et les saletés en douceur. Il élimine efficacement et parfaitement la poussière et les taches.

Faciles à installer et à retirer

Faciles à installer et à retirer

Les lingettes en microfibre sont lavables en machine et faciles à installer et à retirer.

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