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4 sacs
Le sac Philips S-bag® original est compatible avec tous les aspirateurs à sac Philips et Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ne perdez plus de temps à chercher un sac, choisissez simplement un sac avec le logo S-bag®.
Le sac S-bag® anti-allergie offre une filtration élevée piégeant le pollen, les particules de poussière, les acariens, ainsi que les allergènes dus aux acariens et aux chats mesurant à peine 1 micron. Ce niveau de filtration contribue à réduire de manière significative l'exposition aux allergènes, pour le bien-être des personnes souffrant d'allergie et d'asthme.
Le sac Philips S-bag® anti-allergie a reçu le label de qualité de l'ECARF. Ce label témoigne du niveau élevé de filtration qu'apporte ce sac pour aspirateur. Le label de qualité ECARF a été créé pour aider les personnes allergiques à sélectionner des produits et des services appropriés.
4.7
sur 5
12
Avis
92%
recommandent ce produit
Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
drkhan
17/02/2022
Österreich
Good performance
the overall performance and dust handling is excellent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
I.N.
16/11/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr guter Staubsaugerbeutel!
Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel