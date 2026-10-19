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Arrêté
F1/00
Voyagez en haute fidélité
Le casque ultra-fin et léger Philips Fidelio F1 est idéal en voyage. Sans concession pour ce qui est de la qualité sonore, du confort, de la praticité et de la robustesse, il est conçu pour offrir un son haute définition et une isolation phonique constante, où que vous vous trouviez.
Son haute résolution
Supra-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de forme
Pliage à plat
Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.
Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.
Les excellents haut-parleurs 40 mm de précision associés à une conception arrière fermée et au système Bass Reflex créent l'acoustique impeccable de la gamme Fidelio. Le casque Fidelio F1 produit les basses riches, les aigus clairs et les médiums naturels qui composent l'inimitable signature audio Fidelio.
Notation globale