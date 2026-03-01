Un café de qualité professionnelle à la maison

Goûtez un café de qualité professionnelle grâce à la machine à café à grain Philips Café Aromis. De l'espresso au café infusé à froid, préparez plus de 50 boissons différentes, fabriquées avec davantage de grains* pour créer cette saveur que vous ne retrouvez qu'à la terrasse d'un café. Obtenez une mousse onctueuse, chaude ou froide, grâce à la LatteGo Pro. Grâce à l'écran tactile intuitif et les 8 profils utilisateurs de cette cafetière à grain, personnaliser chaque boisson devient un jeu d'enfant. De plus, elle se nettoie en moins de 10 secondes sous le robinet.