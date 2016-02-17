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Arrêté
DTM9030/10
Le son sans fil dans toute sa splendeur
Profitez d'un son haute fidélité grâce aux tours de son Philips Fidelio. Diffusez de la musique sans fil via Bluetooth® et profitez de la qualité aptX et AAC. Écoutez vos CD ou connectez votre iPod ou iPhone grâce au double dock Apple Philips. Les deux enceintes vous procurent un son englobant dans toute la pièce.
Bluetooth® aptX et AAC
RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
3.7
sur 5
3
Avis
GeoQ
17/02/2016
France
Bien plus qu'une station d'accueil
Le seul produit à ma connaissance qui propose un vrai système audio pour les personnes qui ont beaucoup de musique dématérialisée...mais pas que ! La grande connectique permet de réellement disposer d'un système audio complet (tuner, CD (mange disque avec bon rendu), station d'accueil avec 2 générations compatibles, entrée optique pour brancher le lecteur DVD, etc.) A recommander pour avoir un système complet de bonne qualité et avec un bon rapport qualité/prix Le design classique et discret rend vraiment très bien. La fabrication est bonne. Réglage des basses et du treble appréciable. A espérer, un nouveau modèle peut-être plus puissant (pour les grandes pièces) et intégrant le DAB+.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM9030 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
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Arno13
03/07/2014
France
Un son énorme
J'ai acheté ces colonnes pour remplacer ma bonne vieille Philips DCM580. Je peux dire que je ne suis pas déçu. Après un petit rôdage des HP le son est génial, des aigus nets, des graves profonds, et les effets stéréo me manquaient cruellement sur mon ancienne colonne. Très complet (j'apprécie le bluetooth et la sortie optique). Le double dock est bien pour mon iPhone 4s pour l'instant, et sera parfait pour mon futur iPhone !
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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mathilde14
13/09/2019
France
Produit très peu fiable
2 ans après l'achat la fonction bluetooth ne fonctionnait plus après de multiples appels auprès de l'assistance téléphonique mon problème n'est toujours pas résolu (sauf si je fais venir un dépanneur à ma charge) - Très très déçue vu le prix...
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