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Arrêté

Philips FidelioStation d'accueil Primo

DS9/10

4.8

| (20) Avis | 100% recommandent ce produit

Découvrez l’authenticité

Avec sa conception et sa qualité de son inégalables, cette station d'accueil Philips Fidelio DS9/10 est véritablement unique. La musique lue depuis votre iPod touch, iPhone ou iPad est restituée à la perfection grâce à l'utilisation de bois naturel et de composants haute qualité.

Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil

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  • pour iPod/iPhone/iPad

Haut-parleurs d'aigus à dôme souple pour un son naturel et cristallin

Il s'agit d'un haut-parleur haute fidélité 2 voies avec un haut-parleur d'aigus à dôme souple. Les haut-parleurs d'aigus à dôme souple ont été développés à l'origine par Philips au début des années 60 et ils sont devenus la solution préférée pour les haut-parleurs hi-fi depuis une cinquantaine d'années. Les haut-parleurs d'aigus à dôme souple produisent un son détaillé et naturel, exempts d'accentuations trop importantes et de distorsions, qui révèle la richesse des enregistrements.

SoundCurve pour un son cristallin hors du commun

SoundCurve pour un son cristallin hors du commun

La face arrière soigneusement incurvée de ce haut-parleur avec station d'accueil Philips crée une structure acoustique permettant de reproduire le son avec une efficacité surprenante. Cette conception renforce la rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant ainsi considérablement la résonance interne afin d'éliminer les vibrations et les distorsions sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une qualité incomparable grâce à un haut-parleur par ailleurs agréable à regarder.

Traitement PureDigital pour un signal pur dans la chaîne audio

Traitement PureDigital pour un signal pur dans la chaîne audio

La plupart des stations d'accueil avec haut-parleur utilisent la sortie analogique de votre iPod, iPhone ou iPad avant de la reconvertir en numérique, ce qui produit un bruit supplémentaire et une perte de détails. En utilisant la sortie numérique de votre lecteur, le haut-parleur conserve l'intégrité du signal musical et vous obtenez ainsi un signal supérieur au bruit et une meilleure résolution.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

20

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

18/12/2013

España

España

Me encanta

Suena súper bien. Tiene un diseño increíble y es perfecto, lo recomiendo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS9 Altavoz base Primo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS9 Altavoz base Primo

17/12/2013

España

España

BUEN SONIDO

Buen sonido y fácil manejo, la única pega, por ponerle alguna, fue que intenté conectarlo con la televisión, también una Phillips, y no es compatible, por lo demás un 10.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS9 Altavoz base Primo

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Cet avis concerne le produit DS9 Altavoz base Primo

25/10/2012

España

España

sonido espectacular!!

me encanta, sonido espectacular valga la rebumdancia!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS9 Altavoz base Primo

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