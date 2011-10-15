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Arrêté

Station d'accueil

DS8550/10

3.9

| (51) Avis | 84% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Profitez réellement de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos. Reliée à votre iPod, iPhone ou iPad, cette station d'accueil chic et élégante produit un son époustouflant. Pratique, elle est dotée d'une batterie intégrée et permet un streaming via Bluetooth®.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale

Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale

La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

Batterie rechargeable intégrée pour encore plus de portabilité

SoundCurve pour un son cristallin hors du commun

SoundCurve pour un son cristallin hors du commun

La face arrière soigneusement incurvée de ce haut-parleur avec station d'accueil Philips crée une structure acoustique permettant de reproduire le son avec une efficacité surprenante. Cette conception renforce la rigidité du boîtier du haut-parleur réduisant ainsi considérablement la résonance interne afin d'éliminer les vibrations et les distorsions sonores. Vous profitez ainsi d'un son d'une qualité incomparable grâce à un haut-parleur par ailleurs agréable à regarder.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.9

sur 5

51

Avis

84%

recommandent ce produit

15/10/2011

France

France

un produit fini, excellent, bonne qualite du son et de fabrication

a peine deballé et deja opérationnel, fonctionne parfaitement avec iphone 3GS / 4 et ipad egalement. surprise il y a des batterie qui permet de le disposer n importe ou sans secteur! un dock pratique pour l'ipad, permet de le mettre en format paysage ... le bluetooth fonctionne tres bien, le son est tres correcte, l'application marche bien, quelque plantage de l'application, mais rare...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS8550 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS8550 Station d'accueil

30/08/2025

España

España

hola tengo el altavoz DS8550/10 y no se reproduce el audio en el altavoz, esta emparejado a traves del bluetooth con el iphone 15

Cet avis concerne le produit DS8550 altavoz base

Date d'utilisation 2025-07-30

Cet avis concerne le produit DS8550 altavoz base

Date d'utilisation 2025-07-30

22/11/2013

España

España

Philips Phidelio DS8550... una gran compra!

Tengo el Philips Phidelio DS8550 desde hace más o menos un año y lo cierto es que antes de comprarlo tenía en mente otro equipo de este tipo (audio inalámbrico) pero finalmente probando ambos en directo en la tienda me dí cuenta de que la calidad del Philips era superior al otro (no recuerdo la marca que era, pero era conocida). Supongo que por tener más vatios, pero la cuestión es que con el uso me he dado cuenta de que no puedo vivir sin él. Lo uso a diario y lo mejor de todo es que puedo llevármelo donde quiera puesto que tiene casi 5 horas de autonomía. Diría que en mi caso, sí carga mi iPad 2...

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Cet avis concerne le produit DS8550 altavoz base

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS8550 altavoz base

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