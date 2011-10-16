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Arrêté
Style et qualité sonore exceptionnels
La station d'accueil Philips, tendance et élégante, diffuse la musique de votre iPhone/iPod avec un son exceptionnel grâce à la technologie PureDigital. Bénéficiez d'un contrôle avancé grâce au détecteur de proximité et à la télécommande intuitive qui viennent s'ajouter à la conception et à la finition de l'enceinte.
La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.
La conception intelligente du son vous assure la meilleure reproduction possible des basses. Le volume acoustique alloué à chaque haut-parleur médian correspond parfaitement aux exigences de celui-ci. Les basses fréquences sont reproduites dans leur intégralité, pour des basses puissantes et riches.
Les lignes nettes et sensuelles du couvercle incurvé ne sont pas là que pour la beauté. Cette forme crée aussi une structure plus efficace pour l'acoustique. De conception soignée, la forme incurvée accroît la rigidité de l'enceinte acoustique, réduisant ainsi sensiblement la résonance interne, d'où une reproduction sonore plus naturelle et précise. Vous bénéficiez ainsi de haut-parleurs à l'esthétique remarquable et au son fantastique.
4.1
sur 5
20
Avis
80%
recommandent ce produit
davidprince70
16/10/2011
France
Je suis heureux et fière de l'utiliser
J'en suis content. Mon seul suggestion d'amélioration serait que le dock n'est pas facilement portable. Il n'y a pas de poignée pour l'enlever et le déplacer.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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nanou12220
16/10/2011
France
très bon produit
super son pour un si petit appareil excellent achat
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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derry
16/10/2011
France
Design sobre - son époustouflant
Un design sobre qui permet à l'appareil de s'intégrer parfaitement quel que soit le style de mobilier. (Seul bémol - la possière s'y dépose et s'y "colle" un peu trop facilement et l'emsemble est difficile à nettoyer) Le son est tout simplement époustouflant pour un appareil si petit - j'écoute de la variété française et internationale mais sûrtout de la musique classique.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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