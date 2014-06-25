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Arrêté
Conçu pour vous accompagner
Compacte et très facile à transporter, cette station d'accueil Fidelio DS7700/10 joue dans la cour des grands en matière de qualité sonore. Nomade par nature, elle diffuse le son de votre iPhone/iPod avec une incroyable puissance. Vous pouvez ainsi écouter vos musiques préférées partout où vous allez.
La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
4.3
sur 5
45
Avis
93%
recommandent ce produit
olivierqzk
25/06/2014
France
Pratique
Acheté pour une utilisation nomade, en intérieur, en extérieur, la Philips réponds toujours aux attentes. Je la maltraite pourtant depuis 1an et demi, la batterie est toujours aussi fiable (environ 10h d'autonomie). Le son a Lééégèrement baissé de qualité après tout ce temps (normalement, rien de grave), mais reste ultra propre avec un joli panel de fréquence. Un bon rapport qualité prix, pour quelqu'un qui recherche solidité, design et un son correct.
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Cet avis concerne le produit DS7700 docking speaker
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Danone2610
09/10/2011
France
Station nomade, i-pod et i-pad
J'ai longtemps cherché un produit qui pouvais m'apporter un minimum d'encombrement avec un son digne d'un ensemble hi-fi. Ce dock i-pod non seulement réunis ces qualités mais en plus et facilement transportable. Grace à sa batterie intégré vous pouvez l'emmener avec vous en balade, le son vous suivra partout. J'aime aussi la possibilité de connecter en wifi iPad et iPhone. Parfait pour les jeux, films ,et musique.
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20/11/2011
België
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