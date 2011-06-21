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Arrêté

DS3500/05

4

| (27) Avis | 92% recommandent ce produit

Voir tous les avantages

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

Synchronisation de votre iPod/iPhone/iPad avec l'ordinateur par connexion USB

Mettez-le sur la station d'accueil, lancez la lecture synchronisez et chargez! Puisez dans les chansons préférées stockées sur votre iPod, votre iPhone ou votre iPad pendant qu'il se charge et synchronisez-le à votre ordinateur par USB. Et profitez d'une superbe qualité sonore avec un côté pratique imbattable. Écoutez votre musique en continu, avec toute l'alimentation nécessaire.

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

27

Avis

92%

recommandent ce produit

21/06/2011

France

France

Excellent

Utilisation très facile. Liaison Bluetooth avec ipad2 immédiate. Le son est très bon. Malgré la taille réduite de l'appareil bon rendu des basses.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3500 Station d'accueil avec Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3500 Station d'accueil avec Bluetooth®

17/01/2016

España

España

Altavoces excelentes y versatiles

Es un todo en uno: altavoz de sonido excelente, cargador de iPhone e iPod, transmisor bluetooth, etc. Potencia suficiente y diseño y acabados muy cuidados.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3500 Altavoz base con Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

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23/10/2011

España

España

Genial con Bluetooth

Lo puedes conectar con el dock pero yo conecto el IPad a través del bluetooth y con pilas y va genial. La calidad de sonido esta bien, con buenos bajos, y la potencia aceptable (10 watios).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3500 Altavoz base con Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS3500 Altavoz base con Bluetooth®

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