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Arrêté
DCM2020/12
Relaxez-vous en musique
Utilisez et chargez votre iPod/iPhone/iPad simultanément. Vous pouvez également connecter d'autres baladeurs à cette microchaîne DCM2020/12 via les connexions USB Direct ou MP3 Link. Écoutez votre musique avec le son puissant des enceintes Bass Reflex.
avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone/iPad
CD, CD-MP3, USB, FM
20 W
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
3.7
sur 5
14
Avis
robasy
15/05/2012
Italia
ottimo
molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2020 Sistema musicale micro
Oui, je recommande ce produit
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Tim146
17/06/2013
Nederland
Super
Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2020 Micromuzieksysteem
Oui, je recommande ce produit
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jules
02/12/2013
België
Bon dans l'ensemble
Ce produit est simple et facile et à une bonne présentation,ne tient pas beaucoup de place
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2020 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM2020 Microchaîne