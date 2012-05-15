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Arrêté

Microchaîne

DCM2020/12

3.7

| (14) Avis

Relaxez-vous en musique

Utilisez et chargez votre iPod/iPhone/iPad simultanément. Vous pouvez également connecter d'autres baladeurs à cette microchaîne DCM2020/12 via les connexions USB Direct ou MP3 Link. Écoutez votre musique avec le son puissant des enceintes Bass Reflex.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Relaxez-vous en musique

  • avec connecteur 30 broches

  • pour iPod/iPhone/iPad

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

14

Avis

2

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo

molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM2020 Sistema musicale micro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM2020 Sistema musicale micro

17/06/2013

Nederland

Nederland

Super

Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM2020 Micromuzieksysteem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM2020 Micromuzieksysteem

02/12/2013

België

België

Bon dans l'ensemble

Ce produit est simple et facile et à une bonne présentation,ne tient pas beaucoup de place

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM2020 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM2020 Microchaîne

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