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Arrêté
L'obsession du son
Cette microchaîne Philips offre une excellente qualité sonore et vous permet de charger votre iPod/iPhone. L'amplification dynamique des basses éveillera tous vos sens l'écoute tandis que son design élégant et compact saura s'intégrer à votre intérieur.
Station d'accueil pour iPod/iPhone
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.
Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Brad34
13/01/2012
France
Simplicité et performance de ce produit
Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM186 Microchaîne classique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM186 Microchaîne classique