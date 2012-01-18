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Arrêté
Écoutez la musique de votre iPod/iPhone/iPad avec un son superbe
Savourez le plaisir d'un son puissant grâce à cette station d'accueil Philips en forme de colonne intégrant un système d'enceintes 2.1, un puissant caisson de basses intégré et une puissance de sortie de 120 W. Ce système à l'élégance unique constitue une station d'accueil facilement accessible pour votre iPod/iPhone/iPad.
Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement au système Philips pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil charge également votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous connectez votre périphérique portable au système, la charge commence automatiquement.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
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4.5
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
18/01/2012
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC5070 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC5070 Station d'accueil
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC5070 sistema docking
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC5070 sistema docking
BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC5070 dockinggeluidssysteem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC5070 dockinggeluidssysteem