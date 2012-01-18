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Arrêté

Station d'accueil

DC5070/10

4.5

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Écoutez la musique de votre iPod/iPhone/iPad avec un son superbe

Savourez le plaisir d'un son puissant grâce à cette station d'accueil Philips en forme de colonne intégrant un système d'enceintes 2.1, un puissant caisson de basses intégré et une puissance de sortie de 120 W. Ce système à l'élégance unique constitue une station d'accueil facilement accessible pour votre iPod/iPhone/iPad.

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L'obsession du son

Écoutez la musique de votre iPod/iPhone/iPad avec un son superbe

  • Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad

Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement au système Philips pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil charge également votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous connectez votre périphérique portable au système, la charge commence automatiquement.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

18/01/2012

France

France

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC5070 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC5070 Station d'accueil

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC5070 sistema docking

Oui, je recommande ce produit

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10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC5070 dockinggeluidssysteem

Oui, je recommande ce produit

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