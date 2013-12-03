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Arrêté
Réveillez-vous de bonne humeur
Écoutez et chargez iPod/iPhone/iPad et profitez d'un son riche et clair. Cette élégante station d'accueil de bureau en aluminium permet de charger jusqu'à deux appareils simultanément. Elle peut également être utilisée comme radio-réveil pour vous réveiller au son de vos chansons préférées ou de la radio.
Aluminium
Station d'accueil double
L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Dans les faits, les amplificateurs sont limités par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie électrique qu'ils peuvent convertir en énergie sonore, sans distordre le signal audio. Plus la puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.
Léger et résistant à des températures très élevées, l'aluminium moulé allie solidité, rigidité et résistance élevée à la corrosion.
Sélectionnez simplement la station que vous voulez programmer, appuyez sur le bouton de programmation et maintenez-le enfoncé pour enregistrer la fréquence. Grâce à la programmation des stations de radio, vous pouvez accéder facilement à vos stations préférées sans avoir à sélectionner manuellement la fréquence à chaque fois.
4.3
sur 5
31
Avis
84%
recommandent ce produit
SteveMcQueen
03/12/2013
France
Acheteur vérifié
Très beau design et excellente finition
Le design est à l'avenant de celui des iPhones et iPad que ce produit supporte. Il est juste regrettable qu'aucun adaptateur lightning n'ait été prévu pour pouvoir suivre l'évolution de ce radio-réveil que je compte conserver plus longtemps que la durée de vie moyenne d'un iPhone.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC390 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC390 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
jaja65
15/07/2012
France
station DC390
tres bon son fm et iphone charge 1 iphone et 1ipad en meme temps ou 2 iphones finition alu brosse top en 1 mot PRODUIT top
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC390 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Oui, je recommande ce produit
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bendis
15/07/2012
France
très bon produit
le seul point un peu négatif et le réglage. Les explications du manuel ne sont pas très claires. Sinon, l'acoustique est bon, l'écoute de morceaux enregistrés que ce soit sur iphone ou sur ipad est satisfaisante. C'est un produit que je recommanderai. J'en ai d'ailleurs achetés deux à un an d'intervalle, un pour moi d'abord et ensuite un pour ma fille.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC390 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Oui, je recommande ce produit
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