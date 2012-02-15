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Arrêté

Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

DC291/12

4.1

| (35) Avis | 89% recommandent ce produit

Réveillez-vous de bonne humeur

Cette élégante station d'accueil Philips DC291/12 restitue les contenus audio de votre iPod/iPhone/iPad avec un son riche et clair. Écoutez et chargez votre appareil simultanément, ou utilisez la station comme radio-réveil pour vous réveiller au son de vos chansons préférées ou de la radio.

Voir tous les avantages

Station d'accueil : lecture et charge

Réveillez-vous de bonne humeur

  • Aluminium

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Dans les faits, les amplificateurs sont limités par l'énergie électrique qu'ils sont susceptibles d'amplifier et les haut-parleurs par l'énergie électrique qu'ils peuvent convertir en énergie sonore, sans distordre le signal audio. Plus la puissance en watts est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Boîtier en aluminium du plus bel effet

Boîtier en aluminium du plus bel effet

Léger et résistant à des températures très élevées, l'aluminium moulé allie solidité, rigidité et résistance élevée à la corrosion.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

35

Avis

89%

recommandent ce produit

15/02/2012

France

France

Design et finition de qualité

Les plus : - Un beau produit avec sa coque en aluminium - Prise en main facile & Utilisation intuitive - Bonne sensibilité du tuner FM - Ecran LCD avec réglage de la luminosité - La télécommande Les moins : - Affichage de la fréquence FM mais pas du nom de la radio

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Cet avis concerne le produit DC291 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

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30/12/2011

France

France

Qualité exceptionnel

Rien a signalé , Son super bien , Esthétique très design , Facile d'utilisation , Agréable ! Le TOP

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Cet avis concerne le produit DC291 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

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21/12/2011

France

France

Enfin un radio réveil intelligent

C'est le produit que j'attendais : beau, pratique, facile à utiliser, complet, performant

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Cet avis concerne le produit DC291 Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

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