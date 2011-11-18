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Arrêté
DC190/12
Réveillez-vous au son de vos chansons préférées
Réveillez-vous au son de la musique de votre iPod grâce à la station d'accueil pour baladeur DC190 Philips. Doté d'une double alarme, ce système tout en élégance avec effet miroir vous permet de démarrer votre journée en écoutant la musique provenant de vos autres appareils portables via MP3 Link.
Ce système a une puissance de sortie totale de 3 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, ou valeur efficace en français. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
3.8
sur 5
13
Avis
Margaux
18/11/2011
France
Je ne suis pas déçue !
Pour répondre au commentaire précédant en partie, il est vrai que c'est relativement bruyant mais bon quand on dors, on dors non ? Sinon pour le produit en lui-même : super, rien à dire, très fonctionnel! Et je le trouve très simple d'utilisation il suffit de bien lire les 2, 3 éléments de la notice, et ça fonctionne comme sur des roulettes :-) ! Je l'adore :) P.S : le petit moins en performance c'est pour la "gène" du bruit ^^
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC190 station d'accueil pour baladeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC190 station d'accueil pour baladeur
WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Pour
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Contre
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
Cet avis concerne le produit DC190 sistema docking
Date d'utilisation 2026-09-01
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Date d'utilisation 2026-09-01
Llorenç
15/05/2012
España
práctico y elegante
Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC190 sistema docking
Oui, je recommande ce produit
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