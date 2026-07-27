Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Café
Toutes les séries
Cappuccinatore
Arrêté
CRP993
pour mousseur
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale
Soyez le premier à donner votre avis sur cet article
Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment ! Qu'est-ce que cela signifie ?