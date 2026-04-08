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Vous souhaitez garder les accessoires (petites brosses, par exemple) de votre aspirateur à portée de main lorsque vous l'utilisez ? Ce support pour accessoires pratique réunit tous vos petits accessoires. Il se fixe facilement au tube de votre aspirateur.

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  • 8 April 2026

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