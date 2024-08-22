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Cache pour bac d'égouttement

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Cache pour bac d'égouttement

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Cache résistant pour bac d'égouttement permettant un placement stable des tasses. Compatible avec les modèles Picobaristo (SM) et Philips 5000.

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  • 22 August 2024

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