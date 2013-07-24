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Arrêté

Caméra HD

CAM200WH/00

3.6

| (5) Avis | 80% recommandent ce produit

Vos grands moments sur le téléviseur ou sur le Web, simplement

Avec la caméra Philips ESee CAM200, les photos et vidéos n'ont jamais été aussi simples à prendre et à partager. Faites glisser votre doigt sur l'écran 3 pouces pour les envoyer instantanément par liaison sans fil vers le téléviseur ou Internet.

Voir tous les avantages

grâce au Wi-Fi intégré

Vos grands moments sur le téléviseur ou sur le Web, simplement

Revivez vos meilleurs souvenirs comme si vous y étiez grâce aux vidéos Full HD

Revivez vos meilleurs souvenirs comme si vous y étiez grâce aux vidéos Full HD

Réalisez et visionnez des vidéos en qualité Full HD (Full HD 1080p). « 1080 » indique la résolution d'affichage, c'est-à-dire le nombre de lignes horizontales à l'écran. « P » signifie « balayage progressif », ou l'affichage séquentiel des lignes de chaque image. La norme 1080p correspond à une qualité vidéo supérieure à celle généralement offerte par les téléphones portables et les appareils photos numériques. En outre, la caméra utilise le même format vidéo que les lecteurs et disques Blu-ray : le H.264. Ce format extrêmement sophistiqué offre une superbe qualité d'image HD, pour des résultats ultra-réalistes.

Réalisez des vidéos plus nettes et plus claires grâce au stabilisateur avancé

Réalisez des vidéos plus nettes et plus claires grâce au stabilisateur avancé

Le stabilisateur avancé vous permet des réaliser de magnifiques vidéos que vous ne vous lasserez pas de partager avec vos proches. Les capteurs gyroscopiques se basent sur des algorithmes avancés pour vous garantir des vidéos nettes et sans distorsion. Ils mesurent la distance qui sépare le sol de la lentille de la caméra, puis effectuent les corrections nécessaires lorsque l'appareil bouge. Cette technologie avancée vous promet des images nettes à chaque fois. Vous pouvez ainsi réaliser des vidéos de qualité exceptionnelle et garder une trace de tous ces instants magiques.

Wi-Fi intégré pour un partage sans fil ou PC

La caméra est dotée d'une fonction Wi-Fi intégrée vous permettant de partager vos photos et vidéos instantanément, sans ordinateur et sans fil. Elle se connecte par une liaison sans fil aux appareils Philips équipés de la fonction SimplyShare et aux téléviseurs, lecteurs Blu-ray, lecteurs multimédias de réseau, systèmes Home Cinéma et cadres photo numériques compatibles DLNA, vous permettant ainsi de revoir vos moments préférés sur grand écran. Vous pouvez également télécharger vos photos et vidéos sur des sites Internet, grâce aux applications intégrées d'une grande facilité d'utilisation pour Facebook, Twitter, YouTube et Picassa. Philips ESee facilite réellement le partage.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

5

Avis

80%

recommandent ce produit

1

24/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

miracle

i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM200WH HD camcorder

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM200WH HD camcorder

16/08/2012

Italia

Italia

ottimo prodotto

facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM200WH Videocamera HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM200WH Videocamera HD

20/10/2012

Nederland

Nederland

makelijk mee te nemen

Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CAM200WH HD-camcorder

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Cet avis concerne le produit CAM200WH HD-camcorder

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