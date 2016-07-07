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Arrêté
BTM3160/12
Un son riche et puissant
Écoutez la musique de votre baladeur à la maison. Cette microchaîne Philips est dotée de connexions USB Direct et Audio In. Vous pouvez également diffuser votre musique sans fil via Bluetooth pour un plaisir musical en toute simplicité.
Bluetooth®
Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
3.3
sur 5
12
Avis
Gone34
07/07/2016
France
Acheteur vérifié
Excelente qualité du son
Facile d'utilisation, cette mini-chaîne possède une excellente qualité du son. La liaison Bluetooth avec un smartphone ou un MP3 est un plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM3160 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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fralo
26/11/2015
Deutschland
Sehr gutaussehendes Produkt
Ein sehr gutaussehendes Produkt, hat einen sehr guten Klang und Stereoeffekt, ist für diese Leistung sehr Preiswert, kann es nur weiter empfehlen und würde es sofort wieder kaufen, kann die nagativ Bewertungen nicht verstehen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM3160 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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Daniel36
08/09/2015
Deutschland
Wow Efekt!
Diese Microanlage hat einen super Sound. Sie ist von der Bedienung sehr einfach gehalten.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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