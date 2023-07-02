Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
BT7220/15
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pas de 0,5 mm
Lames 100 % métal
80 min d'autonomie pour 1 h de charge
Aspire jusqu'à 90 % des poils coupés*
Taillez votre barbe, moustache et vos pattes en toute propreté grâce à cette tondeuse. Son système d'aspiration puissant aspire les poils progressivement, pour éviter la corvée de nettoyage.
Taillez votre barbe de 3 jours en un seul passage. Notre guide de coupe dynamique innovant soulève chaque poil et le guide jusqu'aux lames en acier inoxydable doublement affûtées, pour une coupe uniforme en un seul passage.
Lames en acier inoxydable conçues pour durer et couper même les poils les plus épais. Elles s'auto-affûtent grâce à un système de frottement.
Récompenses
3.8
sur 5
1042
Avis
Kupe
02/07/2023
France
Fonctionne très bien, depuis 7 ans
Rasoir complet avec système d'aspiration très très performant. Aucun rasoir actuel (2023) n'est aussi pratique et hygiénique(!). Tiens bien dans la main et peut être utilisé pendant qu'il se recharge. Un chouilla + bruyant qu'un rasoir courant (vu qu'il y un vrais système d'aspiration..), c'est vrais, mais ceux qui se plaignent des languettes cassées sont responsables de leurs propre bêtise, quand on veut que quelque chose dure, on fait attention. J'ai le miens depuis près de 7 ans et je l'utilise comme je veux, tous les 2/3 jours, lavabo 98% nickel. Je regrette vraiment que Philips ait arrêté ce produit sans le replacer par mieux.
Pour
Système d'aspiration efficace et hygiénique
Contre
Philips a arrêter de fabriquer ce produit ou une version améliorée.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
J2Claude
17/06/2019
France
Trés Bon Matos
Cette tondeuse est parfaite. Un seul mais gros défaut c'est que au bout de quelques année d'utilisation les tenons qui servent à maintenir la tête se cassent et rende le matériel inutilisable. Je recommande ce produit, mais à manipuler avec précaution.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
stf66
23/01/2017
France
Acheteur vérifié
parfait!
très bonne outil! un peu grand comparé a mon ancienne mais gros gain de temps car plus besoin de nettoyer le lavabo ^^ le réglage de la taille de coupe est facile ça aspire bien les poils dans l'ensemble juste deux trois petit malins qui arrivent a se faufiler, juste attention a ne pas mettre sa main sur la grille d’expulsion de l'air sinon forcement c’est moins efficace ^^
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 7000 BT7204/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Testé en laboratoire