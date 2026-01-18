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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
5 sabots clipsables (2, 3, 5, 7 mm)
Rasoir 2D avec suivi des contours
61 min d'autonomie sans fil, 1 h de charge
Accessoire spécial dos
Jusqu'à 5 ans de garantie
Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.
Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.
Coupez à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 40 hauteurs de coupe comprises entre 0,4 et 20 mm et séparées par des pas de 0,2 mm.
4.4
sur 5
1012
Avis
92%
recommandent ce produit
Johnjohn_
18/01/2026
France
N'arrache pas les poils
Tout simplement le meilleur rapport qualité prix. La tondeuse n'arrache pas les poils de barbe, contrairement a d'autres marques.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe
Mansau
18/12/2023
France
Très bon produit
Très bon produit, très bonne autonomie, coupe nette, simple et rapide. Pour une barbe longue je ne sais pas mais pour un rasage deux fois par semaine pour barbe courte il est top…
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
TGV91
07/03/2023
France
Acheteur vérifié
Efficace, précise, rien de superflu
Cette tondeuse n’est pas bruyante, elle est précise, son efficacité est évidente et sa douceur est exemplaire . Son autonomie est largement suffisante, reste à voir sa tenue dans le temps, je recommande donc ce produit au prix intéressant.
Pour
Rapport qualité prix
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.