Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Une coupe uniforme sans effort
Cette tondeuse aux lames 100 % métal vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève les poils, pour une coupe uniforme en un seul passage.
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pas de 0,2 mm
Lames 100 % métal
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Guide de coupe dynamique
Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.
Coupez votre barbe en un simple passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.
Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.
4.4
sur 5
1013
Avis
92%
recommandent ce produit
Johnjohn_
18/01/2026
France
N'arrache pas les poils
Tout simplement le meilleur rapport qualité prix. La tondeuse n'arrache pas les poils de barbe, contrairement a d'autres marques.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe
Date d'utilisation 2025-01-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe
Date d'utilisation 2025-01-18
Mansau
18/12/2023
France
Très bon produit
Très bon produit, très bonne autonomie, coupe nette, simple et rapide. Pour une barbe longue je ne sais pas mais pour un rasage deux fois par semaine pour barbe courte il est top…
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Date d'utilisation 2022-12-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Date d'utilisation 2022-12-18
TGV91
07/03/2023
France
Acheteur vérifié
Efficace, précise, rien de superflu
Cette tondeuse n’est pas bruyante, elle est précise, son efficacité est évidente et sa douceur est exemplaire . Son autonomie est largement suffisante, reste à voir sa tenue dans le temps, je recommande donc ce produit au prix intéressant.
Pour
Rapport qualité prix
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Date d'utilisation 2022-02-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Date d'utilisation 2022-02-07
Par rapport aux précédents modèles Philips