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Arrêté

Beardtrimmer series 5000Tondeuse barbe de 3 jours

BT5200/15

4.4

| (1013) Avis | 92% recommandent ce produit

Une coupe uniforme sans effort

Cette tondeuse aux lames 100 % métal vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève les poils, pour une coupe uniforme en un seul passage.

Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Guide de coupe dynamique, pour un résultat uniforme

Une coupe uniforme sans effort

  • Pas de 0,2 mm

  • Lames 100 % métal

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Guide de coupe dynamique

Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme

Soulève les poils au niveau des lames pour un résultat uniforme

Le guide de coupe dynamique avec sabot ergonomique soulève les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme et vous permet d'obtenir exactement le style que vous voulez, qu'il s'agisse d'une barbe de 3 jours, d'une barbe courte ou d'une barbe longue.

Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort

Guide les poils vers les lames pour une coupe sans effort

Coupez votre barbe en un simple passage rapide tout en préservant votre peau. Notre nouveau guide de coupe dynamique soulève et guide les poils au niveau des lames pour une coupe uniforme sans effort.

Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide*

Lames doublement affûtées pour une coupe plus rapide*

Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage pour une coupe plus rapide.

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4.4

sur 5

1013

Avis

92%

recommandent ce produit

18/01/2026

France

France

N'arrache pas les poils

Tout simplement le meilleur rapport qualité prix. La tondeuse n'arrache pas les poils de barbe, contrairement a d'autres marques.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe

Date d'utilisation 2025-01-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe

Date d'utilisation 2025-01-18

18/12/2023

France

France

Très bon produit

Très bon produit, très bonne autonomie, coupe nette, simple et rapide. Pour une barbe longue je ne sais pas mais pour un rasage deux fois par semaine pour barbe courte il est top…

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Date d'utilisation 2022-12-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Date d'utilisation 2022-12-18

07/03/2023

France

France

Acheteur vérifié

Efficace, précise, rien de superflu

Cette tondeuse n’est pas bruyante, elle est précise, son efficacité est évidente et sa douceur est exemplaire . Son autonomie est largement suffisante, reste à voir sa tenue dans le temps, je recommande donc ce produit au prix intéressant.

Pour

Rapport qualité prix

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Date d'utilisation 2022-02-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Date d'utilisation 2022-02-07

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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