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Arrêté
Le son adapté à votre environnement
Diffusez de la musique en haute qualité grâce à une connexion Bluetooth® aptX. Cette tour de son Philips permet un appairage NFC par simple contact et possède un tuner FM numérique, ainsi que des prises USB Direct et entrée Audio. Elle est également équipée d'un caisson de basses intégré pour des basses plus puissantes.
80 W
Bluetooth® aptX
NFC
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
4.3
sur 5
7
Avis
86%
recommandent ce produit
malendure
23/08/2014
France
bon prix, bon son
Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne
doffer
05/01/2016
Nederland
goed, gemakkelijk in gebruik
een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Micromuzieksysteem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Micromuzieksysteem
zboub.sauvage
05/02/2021
France
très bon produit
voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.
Pour
prends pas beaucoup de place
Contre
la télécommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne
Date d'utilisation 2019-02-05
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne
Date d'utilisation 2019-02-05