ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d’un produit unique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation

Arrêté

Microchaîne

BT2110/10

4.3

| (7) Avis | 86% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Diffusez de la musique en haute qualité grâce à une connexion Bluetooth® aptX. Cette tour de son Philips permet un appairage NFC par simple contact et possède un tuner FM numérique, ainsi que des prises USB Direct et entrée Audio. Elle est également équipée d'un caisson de basses intégré pour des basses plus puissantes.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • 80 W

  • Bluetooth® aptX

  • NFC

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®

Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

7

Avis

86%

recommandent ce produit

3
2
1

23/08/2014

France

France

bon prix, bon son

Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne

05/01/2016

Nederland

Nederland

goed, gemakkelijk in gebruik

een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Micromuzieksysteem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Micromuzieksysteem

05/02/2021

France

France

très bon produit

voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.

Pour

prends pas beaucoup de place

Contre

la télécommande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne

Date d'utilisation 2019-02-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit BT2110 Microchaîne

Date d'utilisation 2019-02-05

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.