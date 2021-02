Des accessoires intelligents qui adaptent l'épilation à la zone du corps

Votre corps est unique. Sa peau, ses courbes et ses contours méritent une prise en charge tout aussi unique. Les accessoires pour tout le corps du Lumea sont profilés pour suivre parfaitement toutes vos courbes, et ils adaptent les programmes à chaque zone du corps. Les fenêtres de flashage sont conçues pour maximiser le contact avec la peau afin qu'aucune lumière ne s'échappe, permettant ainsi une utilisation douce et efficace, même sur les zones sensibles ou délicates.