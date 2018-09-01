Termes recherchés

      Lumea IPL 7000 Series Épilateur à lumière pulsée

      BRI923/00

      Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix

      Obtenez une peau lisse en utilisant notre épilateur Lumea IPL série 7000. Les séances se passent en douceur et sont efficaces. Des accessoires sont fournis pour chaque partie du corps.

      Lumea IPL 7000 Series
      Lumea IPL 7000 Series

      Épilateur à lumière pulsée

      Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix

      Profitez d'une peau lisse pendant 12 mois*

      • 5 réglages d'intensité manuels
      • 3 embouts : corps, visage, maillot
      • Application Lumea IPL
      • Fonctionnement sur secteur
      • +Tondeuse stylo (HP6388)
      Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

      Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines

      Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.

      Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

      Skin Tone Sensor and 5 intensity settings

      Choisissez parmi 5 réglages d'intensité pour une expérience plus confortable. Le capteur de teint de peau vous empêche d'épiler les zones de votre peau trop sombres pour une épilation à lumière pulsée.

      Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l'utilisation

      Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l'utilisation

      Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.

      Full solution for face and body with 3 attachments

      Full solution for face and body with 3 attachments

      Les différents accessoires pour le corps, le visage et le maillot fonctionnent avec rapidité et précision pour une utilisation en douceur, même sur les zones sensibles. L'embout pour le visage est doté d'un filtre lumineux intégré pour une utilisation précise.

      Développé en collaboration avec des dermatologues pour assurer simplicité et efficacité

      Développé en collaboration avec des dermatologues pour assurer simplicité et efficacité

      En tant que leader dans le domaine des technologies de soins de santé, Philips a développé l’épilateur à lumière pulsée Lumea IPL en collaboration avec des dermatologues, de manière à permettre un usage domestique facile et efficace. Dérivé de la technologie utilisée pour les épilations en instituts, le Lumea IPL permet une épilation douce, même sur les zones sensibles.

      Optimisez votre routine de soins avec l’application Philips Lumea IPL

      Optimisez votre routine de soins avec l’application Philips Lumea IPL

      Notre application d’apprentissage gratuite vous aide à organiser et à respecter votre programme de séances, puis vous guide étape par étape à chaque séance. Téléchargée par plus de 2,1 millions d’utilisateurs.

      Fourni avec tondeuse-stylo Satin Compact

      Fourni avec tondeuse-stylo Satin Compact

      Complétez votre routine de soins : la tondeuse-stylo Satin Compact est un accessoire de beauté discret et pratique qui vous permet d’éliminer rapidement et facilement les poils les plus fins de votre visage.

      Convient à de nombreux types de peau et de poils

      Convient à de nombreux types de peau et de poils

      La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. Elle fonctionne donc sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau clairs à moyennement foncés (I-IV).

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques techniques des accessoires

        Embout pour le corps
        • Taille de la fenêtre : 4,0 cm²
        • Utilisation sur le corps : jambes, bras, ventre et aisselles
        Embout pour le visage
        • Taille de la fenêtre : 2 cm², filtre supplémentaire
        • Utilisation sur le visage : lèvre supérieure, menton et mâchoire
        Embout pour le maillot
        • Taille de la fenêtre : 2 cm²
        • Programme pour la zone du maillot

      • Sécurité et paramètres réglables

        Filtre UV intégré
        Protège votre peau des rayons UV
        5 réglages d'intensité lumineuse
        S’adapte à votre teint de peau
        Système de sécurité intégré
        Évite les flashs accidentels

      • Mode d'application

        Flash Continu & Manuel
        Pour une utilisation rapide
        Flash & Manuel
        Pour une utilisation sur les petites zones
        Utilisation avec ou sans fil
        Fonctionnement sur secteur

      • Tondeuse de précision

        Accessoires
        • Sabot pour sourcils
        • Brossette de nettoyage
        Facile d'utilisation
        Manche compact
        Alimentation
        Pile AAA

      • Alimentation

        Fonctionnement sur secteur
        Oui

      • Spécificités techniques

        Lampe haute performance
        Conçu pour durer, 250 000 flashs, ce qui équivaut à une durée de vie de la lampe de 20 ans**
        Tension
        100-240 V

      • Accessoires

        Embout pour le corps (4 cm2)
        Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou
        Embout pour le visage (2 cm²)
        Pour une utilisation sous les yeux
        Accessoire maillot (2 cm2)
        Pour une utilisation sur la zone du maillot

      • Entretien

        Garantie
        Garantie mondiale de 2 ans + 1 année supplémentaire de garantie si vous enregistrez le produit dans les 90 jours après l'achat

      • Accessoires inclus

        Conditions d'utilisation
        Mode d’emploi
        Rangement
        Pochette de rangement
        Adaptateur
        24 V / 1 500 mA
        Accessoire
        Tissu de nettoyage

      • Durée d'utilisation

        Maillot
        4 min
        Demi-jambe
        15 min
        Aisselles
        2,5 min
        Maillot
        4 min
        Parties du visage
        2 min

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Épilateur à lumière pulsée Series 7000
      • Tondeuse-stylo Satin Compact (HP6388)
      • Embout pour le corps
      • Embout pour le visage
      • Embout pour le maillot
      • l'application Lumea IPL
      • Trousse

      • Réduction moyenne de la pilosité après 12 séances : 82 % sur les demi-jambes
      • * En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips

