Autres articles dans la boîte
- Épilateur à lumière pulsée Series 7000
- Tondeuse-stylo Satin Compact (HP6388)
- Embout pour le corps
- Embout pour le visage
- Embout pour le maillot
- l'application Lumea IPL
- Trousse
BRI923/00
Des résultats optimaux, un excellent rapport qualité/prix
Obtenez une peau lisse en utilisant notre épilateur Lumea IPL série 7000. Les séances se passent en douceur et sont efficaces. Des accessoires sont fournis pour chaque partie du corps.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Épilateur à lumière pulsée
Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.
Choisissez parmi 5 réglages d'intensité pour une expérience plus confortable. Le capteur de teint de peau vous empêche d'épiler les zones de votre peau trop sombres pour une épilation à lumière pulsée.
Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.
Les différents accessoires pour le corps, le visage et le maillot fonctionnent avec rapidité et précision pour une utilisation en douceur, même sur les zones sensibles. L'embout pour le visage est doté d'un filtre lumineux intégré pour une utilisation précise.
En tant que leader dans le domaine des technologies de soins de santé, Philips a développé l’épilateur à lumière pulsée Lumea IPL en collaboration avec des dermatologues, de manière à permettre un usage domestique facile et efficace. Dérivé de la technologie utilisée pour les épilations en instituts, le Lumea IPL permet une épilation douce, même sur les zones sensibles.
Notre application d’apprentissage gratuite vous aide à organiser et à respecter votre programme de séances, puis vous guide étape par étape à chaque séance. Téléchargée par plus de 2,1 millions d’utilisateurs.
Complétez votre routine de soins : la tondeuse-stylo Satin Compact est un accessoire de beauté discret et pratique qui vous permet d’éliminer rapidement et facilement les poils les plus fins de votre visage.
La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. Elle fonctionne donc sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau clairs à moyennement foncés (I-IV).
Caractéristiques techniques des accessoires
Sécurité et paramètres réglables
Mode d'application
Tondeuse de précision
Alimentation
Spécificités techniques
Accessoires
Entretien
Accessoires inclus
Durée d'utilisation
