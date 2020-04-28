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Arrêté

Satinelle AdvancedÉpilateur 100 % étanche

BRE610/00

4
| (60) Avis | 83% recommandent ce produit

1 récompense

Attrape fermement les poils, même les plus fins
La poignée en forme de S vous permet de passer facilement l'épilateur sur tout le corps. Sa tête large équipée de disques en céramique épile près de la peau, afin d'attraper les poils les plus fins, pour des résultats rapides et durables. Utilisation sous l'eau ou à sec, avec 1 accessoire.
Voir tous les avantages

Facile à manier, pour des résultats durables, sans effort

Attrape fermement les poils, même les plus fins

  • Pour les jambes, le corps et le visage

  • 1 accessoire

  • Sans fil et rechargeable

  • Poignée en forme de S

Poignée en forme de S pour plus de maniabilité sur tout le corps

La poignée ergonomique est facile à tenir et à manier pour un contrôle maximal et une portée optimale sur toutes les zones du corps.

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

La texture rugueuse de la céramique utilisée sur notre tête d'épilation permet de saisir fermement les poils. Même les poils les plus fins ne s'échappent pas.

Tête d'épilation extra-large

Tête d'épilation extra-large

La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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4.0

sur 5

60

Avis

83%

recommandent ce produit

28/04/2020

France

France

Satisfaite

Je suis satisfaite de ce produit. Il tient très bien la charge, il est léger et il a une bonne tenue de main.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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10/07/2019

Italia

Italia

Ottimo

Ottimo prodotto, versatile e maneggevole. Pratico per il suo uso senza fili e per la buona autonomia della batteria.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry

Oui, je recommande ce produit

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12/06/2019

Italia

Italia

Qualità del prodotto

Ottimo prodotto. Completamente innocuo! Leggero versatile ed efficace. Elimina tutta la peluria delle gambe.

Oui, je recommande ce produit

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