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Arrêté
Pour les jambes, le corps et le visage
1 accessoire
Sans fil et rechargeable
Poignée en forme de S
La poignée ergonomique est facile à tenir et à manier pour un contrôle maximal et une portée optimale sur toutes les zones du corps.
La texture rugueuse de la céramique utilisée sur notre tête d'épilation permet de saisir fermement les poils. Même les poils les plus fins ne s'échappent pas.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
Récompenses
4.0
sur 5
60
Avis
83%
recommandent ce produit
Audrey31
28/04/2020
France
Satisfaite
Je suis satisfaite de ce produit. Il tient très bien la charge, il est léger et il a une bonne tenue de main.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Épilateur 100 % étanche
Francy24
10/07/2019
Italia
Ottimo
Ottimo prodotto, versatile e maneggevole. Pratico per il suo uso senza fili e per la buona autonomia della batteria.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry
Unica40
12/06/2019
Italia
Qualità del prodotto
Ottimo prodotto. Completamente innocuo! Leggero versatile ed efficace. Elimina tutta la peluria delle gambe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry