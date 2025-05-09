Payez plus tard avec Klarna
BHD017/40
1 800 W
Fonction ThermoProtect
Ce sèche-cheveux de 1 800 W produit un flux d'air et une puissance de séchage élevés, pour des résultats de niveau professionnel tous les jours.
Le réglage de la température ThermoProtect avec température de flux d'air constante vous permet de sécher rapidement vos cheveux sans surchauffe, afin de maintenir leur taux naturel d'hydratation, pour des cheveux sains et brillants.
5.0
sur 5
1
Avis
Lutta
09/05/2025
België
Acheteur vérifié
Super
Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn
Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD017/40 Föhn
Cet avis concerne le produit DryCare Essential BHD017/40 Föhn