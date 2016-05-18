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Arrêté
1 600 W
Fonction ThermoProtect
Manche pliable
Tension universelle
Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le respect du cheveu en plus.
Grâce à son design compact avec manche pliable, ce sèche-cheveux est facile à ranger et à transporter, ce qui vous permet de le prendre avec vous partout où vous allez.
4.2
sur 5
49
Avis
98%
recommandent ce produit
joh89
18/05/2016
Italia
Ottimo prodotto
[Employee of philipsglobal] L'ho acquistato giusto ieri e già mi sto trovando molto bene. Sto apprezzando le sue caratteristiche. Il manico pieghevole è una gran bella cosa, permette di riporlo occupando poco spazio inoltre è comodo da portare con se in viaggio. La sua potenza lo rende molto veloce nell'asciugatura dei capelli. Ottimo prodotto davvero.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD006/00 Asciugacapelli
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD006/00 Asciugacapelli
Mima77
17/01/2022
Nederland
Geweldige Fohn
Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.
Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn
Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn
heko19
13/02/2019
Deutschland
Haartrockner sehr gut und leise
guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD006/00 Haartrockner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential BHD006/00 Haartrockner