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  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
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  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant
  • Un séchage doux et puissant

Arrêté

EssentialSèche-cheveux

BHD002/00

4.2
| (49) Avis | 98% recommandent ce produit
Un séchage doux et puissant
Le sèche-cheveux Philips Essential offre 1 600 W de puissance de séchage, tandis que son réglage de température ThermoProtect préserve vos cheveux. Facile à utiliser avec ses 3 combinaisons température/vitesse, ainsi que sa touche air froid.
Voir tous les avantages

Un séchage doux et puissant

  • 1 600 W

  • Fonction ThermoProtect

  • 3 combinaisons température/vitesse

1 600 W de puissance de séchage

1 600 W de puissance de séchage

Ce sèche-cheveux de 1 600 W produit un flux d'air optimal, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

Réglage de température ThermoProtect

Réglage de température ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le respect du cheveu en plus.

Concentrateur de 20 mm pour un flux d'air précis

Concentrateur de 20 mm pour un flux d'air précis

Le concentrateur permet d'obtenir un flux d'air précis, pour retoucher et styliser votre coiffure avec précision.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.2

sur 5

49

Avis

98%

recommandent ce produit

2

18/05/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

[Employee of philipsglobal] L'ho acquistato giusto ieri e già mi sto trovando molto bene. Sto apprezzando le sue caratteristiche. Il manico pieghevole è una gran bella cosa, permette di riporlo occupando poco spazio inoltre è comodo da portare con se in viaggio. La sua potenza lo rende molto veloce nell'asciugatura dei capelli. Ottimo prodotto davvero.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD006/00 Asciugacapelli

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD006/00 Asciugacapelli

17/01/2022

Nederland

Nederland

Geweldige Fohn

Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.

Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn

Cet avis concerne le produit Essential BHD002/00 Föhn

13/02/2019

Deutschland

Deutschland

Haartrockner sehr gut und leise

guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD006/00 Haartrockner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential BHD006/00 Haartrockner

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  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.