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StyleCare BHB869/00 Sublime Ends Curler

BHB869/00

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08/02/2017

Italia

Italia

Insoddisfatta

Fiduciosa del marchio Philips con cui mi sono sempre trovata bene, ho acquistato questo prodotto per capelli. Mi sono trovata male, non arriccia affatto ed è poco maneggevole. La piega dura poco, nel giro di un'ora sono tornata liscia. Che delusione!

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends

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