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Arrêté
AZ3856/12
Système audio portable puissant
Écoutez la musique numérique stockée sur votre baladeur grâce à ce lecteur de CD Philips AZ3856/12, doté de la technologie USB Direct, d'enceintes Bass Reflex et d'une puissance de sortie totale de 2 x 4 W RMS.
8 W
USB et cassette
Tuner numérique
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Branchez votre casque sur cet appareil Philips pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Utilisez votre casque pour apprécier la qualité sonore de vos morceaux préférés sans déranger les personnes qui vous entourent.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.1
sur 5
30
Avis
Bri75
30/10/2011
France
Pratique et complet
Bonne qualité sonore. Beau désign. Télécommande petite et pratique. Lecteur cd, radio, cassettes, usb
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ3856 Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
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larmailli
11/10/2012
Suisse
content, j'suis content !
content, j'en suis toujours très très content !!!!!
Oui, je recommande ce produit
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RuMe
15/10/2012
Deutschland
Wunderbar einfach
Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ3856 CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.