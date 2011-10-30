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Arrêté

Lecteur de CD

AZ3856/12

4.1

| (30) Avis

Système audio portable puissant

Écoutez la musique numérique stockée sur votre baladeur grâce à ce lecteur de CD Philips AZ3856/12, doté de la technologie USB Direct, d'enceintes Bass Reflex et d'une puissance de sortie totale de 2 x 4 W RMS.

Voir tous les avantages

avec une puissance de sortie totale de 8 W RMS

Système audio portable puissant

  • 8 W

  • USB et cassette

  • Tuner numérique

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru

Branchez votre casque sur cet appareil Philips pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Utilisez votre casque pour apprécier la qualité sonore de vos morceaux préférés sans déranger les personnes qui vous entourent.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 5

30

Avis

30/10/2011

France

France

Pratique et complet

Bonne qualité sonore. Beau désign. Télécommande petite et pratique. Lecteur cd, radio, cassettes, usb

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ3856 Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ3856 Lecteur de CD

11/10/2012

Suisse

Suisse

content, j'suis content !

content, j'en suis toujours très très content !!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ3856 Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

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15/10/2012

Deutschland

Deutschland

Wunderbar einfach

Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ3856 CD-Soundmachine

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