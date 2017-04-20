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Arrêté
AZ318W/12
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous voulez écouter la musique stockée sur votre baladeur sans utiliser d'écouteurs ? Branchez-le simplement sur la prise USB Direct de ce lecteur de CD Philips et écoutez votre musique numérique préférée grâce aux puissantes enceintes.
Design compact
USB
Grâce à la possibilité de transférer des fichiers, vous pouvez facilement accéder à plus de musique numérique grâce à la connectivité USB Direct intégrée.
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.
3.3
sur 5
4
Avis
papa77
20/04/2017
France
Acheteur vérifié
bon materiel, bonne qualite musicale
l'attribution d'un n° par fréquence n'est pas simple: la notice n'est pas explicite sur ce point, j'y ai renoncé, je change de fréquence manuellement (heureusement les deux stations que j'écoute ont des fréquences voisines!)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ318W Lecteur de CD
Oui, je recommande ce produit
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MP3er
26/12/2017
Deutschland
Gefällt, aber .....
Das Gerät gefällt sehr gut, bis auf eine Einschränkung. Ich habe es noch nicht geschafft, eine selbstgebrannte CD mit Copyrightfreien und Lizensfreien Aufnahmen im MP3-Format abzuspielen. Trotz verwendung unterschiedlicher Datenträger.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ318W CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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SausM
04/10/2017
Deutschland
AZ318W spielt vom USB-Anschluss keine .wav-Dateien
Zuerst habe mich über den USB-Anschluss gefreut! Aber leider musste ich bald feststellen, dass er keine .wav-Dateien abspielt. Schade :-( Ansonsten hält das Gerät, was es verspricht ;-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ318W CD-Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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