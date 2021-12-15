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Arrêté

Lecteur de CD

AZ1837/12

3.1

| (7) Avis

Profitez de votre musique partout où vous allez

Grâce à un design pratique, profitez de votre musique provenant de différentes sources : USB Direct, CD-MP3 ou radio.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • Design pratique

  • USB

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.1

sur 5

7

Avis

3

15/12/2021

Italia

Italia

Utilissimo e comodo

Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb

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Cet avis concerne le produit AZ1837 Stereo CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1837 Stereo CD

15/07/2012

France

France

Très bon produit, facile d'utilisation

Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station

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Cet avis concerne le produit AZ1837 Lecteur de CD

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16/10/2011

France

France

Très bon poste, mais...

Très bon poste , mais nécessiterait un vrai tuner FM. Sinon, RAS.

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Cet avis concerne le produit AZ1837 Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

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