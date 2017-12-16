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Arrêté
Lecture de musique numérique via USB Direct
Puissant et compact, le radio-cassette/CD AZ1826 dispose de fonctionnalités de lecture directe USB de façon à bénéficier de tous les avantages de la musique numérique MP3/WMA. Amplification dynamique des basses, enceintes Bass Reflex et haut-parleur puissant pour intensifier les performances sonores.
MP3
USB
Télécommande
Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
Le standard MP3 repose sur une technologie de compression révolutionnaire permettant de réduire la taille des fichiers audio numériques jusqu'à 10 fois sans perte de qualité majeure. Un CD simple peut ainsi contenir jusqu'à 10 heures de musique. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard et garantit un transfert simple et rapide des fichiers audio. Quant au format audio numérique compressé Windows Media Audio (WMA), il a été conçu par Microsoft et offre une excellente qualité sonore. En outre, ce format occupe deux fois moins d'espace et présente un temps de transfert réduit de 50 %. Un CD simple peut ainsi contenir jusqu'à 20 heures de musique WMA de bonne qualité enregistrée à un débit binaire de 64 Kbit/s.
Tuner stéréo FM/MW (AM)
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4.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Simon73
16/12/2017
Italia
Ottimo apparecchio
Bene il sintonizzatore, abbastanza intuiticvo come memorizzare le stazioni radiio. Cd e lettore mp3 da usb senza pecche. Due note negative: la mancata possibilità di togliere l'effetto stereo da fm, e la mancanza di una presa cuffia.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1826 Stereo CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1826 Stereo CD