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Radio-cassette/CD

AZ1816/12

Lecture de musique numérique via USB Direct

Compact et mobile, le AZ1816 vous permet de profiter de votre collection musicale au format MP3/WMA stockée sur baladeur sans utiliser de casque.

Voir tous les avantages

Lecture de musique numérique via USB Direct

  • MP3

  • USB

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

10 heures de musique au format MP3 ou 20 heures au format WMA

10 heures de musique au format MP3 ou 20 heures au format WMA

Le standard MP3 repose sur une technologie de compression révolutionnaire permettant de réduire la taille des fichiers audio numériques jusqu'à 10 fois sans perte de qualité majeure. Un CD simple peut ainsi contenir jusqu'à 10 heures de musique. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard et garantit un transfert simple et rapide des fichiers audio. Quant au format audio numérique compressé Windows Media Audio (WMA), il a été conçu par Microsoft et offre une excellente qualité sonore. En outre, ce format occupe deux fois moins d'espace et présente un temps de transfert réduit de 50 %. Un CD simple peut ainsi contenir jusqu'à 20 heures de musique WMA de bonne qualité enregistrée à un débit binaire de 64 Kbit/s.

Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Tuner stéréo FM/MW (AM)

Spécificités Techniques

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