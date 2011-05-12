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Arrêté

Lecteur de CD

AZ1048/12

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Profitez de votre musique partout où vous allez

Design pratique et compact pour profiter de votre musique en provenance de différentes sources : USB direct, CD-MP3 ou radio.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • USB

Prise casque stéréo

Prise casque stéréo

Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

12/05/2011

France

France

Excellent pour leprix

Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1048 CD Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1048 CD Soundmachine

17/01/2012

France

France

Bon produit

Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1048 CD Soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1048 CD Soundmachine

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