Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
AZ1027/12
Profitez de votre musique partout où vous allez
Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.
CD
Cassette
Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.
0
La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
3.1
sur 5
7
Avis
Blaastoeter
09/10/2011
Nederland
Voldoet aan al mijn wensen
U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1027 CD-soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1027 CD-soundmachine
Vincenzoff
07/09/2012
Italia
Questo prodotto è molto soddisfacente
Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1027 Stereo CD
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1027 Stereo CD
MrMcbutterpants
24/07/2012
United Kingdom
Great value!
Simple, good quality CD player and radio. Nothing special, but what it does, it does well.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1027 CD Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1027 CD Soundmachine