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Arrêté

Lecteur de CD

AZ1027/12

3.1

| (7) Avis

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • CD

  • Cassette

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Platine cassette arrêt automatique

Platine cassette arrêt automatique

0

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 5

7

Avis

2

09/10/2011

Nederland

Nederland

Voldoet aan al mijn wensen

U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1027 CD-soundmachine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1027 CD-soundmachine

07/09/2012

Italia

Italia

Questo prodotto è molto soddisfacente

Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1027 Stereo CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1027 Stereo CD

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value!

Simple, good quality CD player and radio. Nothing special, but what it does, it does well.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AZ1027 CD Soundmachine

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Cet avis concerne le produit AZ1027 CD Soundmachine

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