AWP3705P1/10
Une eau au goût pur
Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.Voir tous les avantages
L'afficheur numérique de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre
L'eau filtrée en jet convient aux boissons et à la cuisine, tandis que l'eau non filtrée en jet et l'eau non-filtrée en douche conviennent à la vaisselle et aux différentes tâches de nettoyage.
Remplacez facilement le filtre en fin de vie par un filtre neuf d'un simple geste.
Une fois l'adaptateur qui convient installé, il vous suffit de fixer le filtre au robinet pour qu'il soit opérationnel !
Avec son charbon actif naturel de haute qualité, ce filtre X-Guard réduit jusqu'à 99 % du chlore et des substances créant un goût désagréable, pour une eau au goût pur.
De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.
