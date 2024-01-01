Termes recherchés

      Philips On-Tap

      AWP3705P1/10

      Une eau au goût pur

      Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

      Une eau au goût pur

      directement au robinet

      • X-Guard
      • Afficheur numérique

      L'indicateur donne la durée de vie du filtre

      L'afficheur numérique de durée de vie du filtre vous rappelle quand remplacer le filtre

      Passez facilement d'un mode à l'autre

      L'eau filtrée en jet convient aux boissons et à la cuisine, tandis que l'eau non filtrée en jet et l'eau non-filtrée en douche conviennent à la vaisselle et aux différentes tâches de nettoyage.

      Design à vissage rapide pour remplacer facilement le filtre

      Remplacez facilement le filtre en fin de vie par un filtre neuf d'un simple geste.

      Installation par clipsage : inutile de faire appel à un plombier

      Une fois l'adaptateur qui convient installé, il vous suffit de fixer le filtre au robinet pour qu'il soit opérationnel !

      Réduit efficacement la teneur en chlore et substances créant un goût désagréable

      Avec son charbon actif naturel de haute qualité, ce filtre X-Guard réduit jusqu'à 99 % du chlore et des substances créant un goût désagréable, pour une eau au goût pur.

      De l'eau agréable pour une fraction du prix de l'eau en bouteille

      De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques du filtre

        Capacité de filtration
        1 000 l
        Filtre de rechange
        • AWP305
        • AWP315

      • Conditions d'arrivée de l'eau

        Qualité de l'eau à son arrivée
        Eau du robinet
        Pression de l'eau à son arrivée
        0,15 - 0,35 MPa  bar
        Température de l'eau à son arrivée
        5-38 ℃  °C

      • Caractéristiques générales

        Débit d'eau
        2 l/min

