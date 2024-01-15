Termes recherchés

      Philips Instant Filtration Pichet alimenté (capacité effective de 3 l)

      AWP2980WHS3/10

      Filtration instantanée - installable partout

      Grâce à ses fibres de charbon actif hautement poreux, ce filtre instantané innovant donne à l'eau du robinet un goût pur et agréable. Une solution idéale pour les portes de réfrigérateur ou encore à table.

      Filtration instantanée - installable partout

      Tient dans la plupart des portes de réfrigérateur

      • Grande capacité effective de 3,0 l
      • Réduit les teneurs en chlore, plomb, pesticides
      • Rappel de changement de filtre sur la base de l'utilisation

      De l'eau agréable pour une fraction du prix de l'eau en bouteille

      De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.

      Grand réservoir d'eau de 3 l

      Remplissage moins fréquent : jusqu'à 3 l d'eau par remplissage, soit 2 fois plus qu'avec un pichet*

      Couvercle à clapet pour un remplissage d'une seule main

      Couvercle à clapet pour un remplissage d'une seule main.

      Transforme l'eau du robinet en une eau savoureuse au goût pur

      Grâce à ses fibres de charbon actif plus absorbantes et hautement poreuses, le filtre instantané Micro-X-Clean permet un débit 4 fois plus rapide qu'une carafe filtrante*, tout en maintenant les mêmes performances de filtration.

      Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers

      Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers en évitant l'accumulation de calcaire.

      Filtration instantanée d'une simple pression sur un bouton

      De l'eau fraîche instantanément, d'une simple pression sur un bouton.

      Rechargeable via USB-C

      Rechargeable avec un câble USB-C : chaque charge complète offre jusqu'à 1 mois d'autonomie.

      Indicateur de durée de vie du filtre sur la base de l'utilisation

      Double système de signal de remplacement du filtre sur la base du volume réel de filtration et du temps d'utilisation.

      Spécificités Techniques

      • Performances de filtration

        Réduction des microplastiques
        Oui

      • Conditions applicables

        Puissance nominale
        6 W
        Tension nominale
        5 V

      • Conditions d'arrivée de l'eau

        Température de l'eau à son arrivée
        2-38 ℃  °C
        Qualité de l'eau à son arrivée
        Eau du robinet
        Pression de l'eau à son arrivée
        0-1 bar (atmosphérique)  bar

      • Caractéristiques générales

        Filtre de rechange
        AWP225
        Dimensions du produit (L x l x H)
        233*152*263  millimètre
        Durée de vie du filtre
        1 mois
        Débit d'eau
        1 l/min*
        Couleur
        Blanc brillant
        Capacité du réservoir d'eau
        3 l
        Quantité de filtres
        Lot de 3
        Autonomie des piles
        1 800 mAh
        Batterie
        Batterie lithium rechargeable

      • Pays d'origine

        Cartouche filtrante
        Fabriqué(e) de manière responsable en Chine
        Filtre instantané
        Fabriqué(e) de manière responsable en Chine

      • * Par rapport au pichet Philips AWP2900
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
