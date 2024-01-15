Grâce à ses fibres de charbon actif hautement poreux, ce filtre instantané innovant donne à l'eau du robinet un goût pur et agréable. Une solution idéale pour les portes de réfrigérateur ou encore à table.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article
Tous vos besoins satisfaits en un seul achat
Prix du lot
Sauter cette étape
Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :
Ajouter des accessoires
Ce produit
- {discount-value}
Philips Instant Filtration
Pichet alimenté (capacité effective de 3 l)
total
recurring payment
Filtration instantanée - installable partout
Tient dans la plupart des portes de réfrigérateur
Grande capacité effective de 3,0 l
Réduit les teneurs en chlore, plomb, pesticides
Rappel de changement de filtre sur la base de l'utilisation
De l'eau agréable pour une fraction du prix de l'eau en bouteille
De l'eau agréable pour une fraction du coût et de la production de déchets de l'eau en bouteille.
Grand réservoir d'eau de 3 l
Remplissage moins fréquent : jusqu'à 3 l d'eau par remplissage, soit 2 fois plus qu'avec un pichet*
Couvercle à clapet pour un remplissage d'une seule main
Couvercle à clapet pour un remplissage d'une seule main.
Transforme l'eau du robinet en une eau savoureuse au goût pur
Grâce à ses fibres de charbon actif plus absorbantes et hautement poreuses, le filtre instantané Micro-X-Clean permet un débit 4 fois plus rapide qu'une carafe filtrante*, tout en maintenant les mêmes performances de filtration.
Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers
Prolonge la durée de vie des appareils électroménagers en évitant l'accumulation de calcaire.
Filtration instantanée d'une simple pression sur un bouton
De l'eau fraîche instantanément, d'une simple pression sur un bouton.
Rechargeable via USB-C
Rechargeable avec un câble USB-C : chaque charge complète offre jusqu'à 1 mois d'autonomie.
Indicateur de durée de vie du filtre sur la base de l'utilisation
Double système de signal de remplacement du filtre sur la base du volume réel de filtration et du temps d'utilisation.