Filtration avancée en plusieurs étapes pour d'excellentes performances

Le système de filtration en 5 étapes filtre différents types de contaminants, garantissant d'excellentes performances sur le long terme. Le filtre 4-en-1 retient les grosses particules et absorbe le chlore, les pesticides et autres produits chimiques. Ensuite, le filtre d'OI élimine tous les solides dissous dans l'eau. Enfin, l'eau passe à nouveau par le filtre à charbon du filtre 4-en-1 pour un goût encore meilleur. Le système élimine jusqu'à 99,999 % des bactéries, 99,999 % des virus, 99,99 % du plomb, 99 % des pesticides et 99 % des produits chimiques.*