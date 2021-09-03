Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
AUT7006/10
Haute filtration par osmose inverse, instantanément
Avec sa technologie de filtration par osmose inverse ultra-performante, ce système de filtration en 5 étapes permet une haute filtration jusqu'à 0,0001 micron. Sa membrane d'OI de 800 gpd assure une filtration instantanée de 2,1 l/min. Son indicateur intelligent vous prévient lorsqu'il faut remplacer le filtre.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Purificateur d'eau sous évier
total
recurring payment
Le système de filtration en 5 étapes filtre différents types de contaminants, garantissant d'excellentes performances sur le long terme. Le filtre 4-en-1 retient les grosses particules et absorbe le chlore, les pesticides et autres produits chimiques. Ensuite, le filtre d'OI élimine tous les solides dissous dans l'eau. Enfin, l'eau passe à nouveau par le filtre à charbon du filtre 4-en-1 pour un goût encore meilleur. Le système élimine jusqu'à 99,999 % des bactéries, 99,999 % des virus, 99,99 % du plomb, 99 % des pesticides et 99 % des produits chimiques.*
La haute filtration par osmose inverse élimine efficacement les polluants mesurant jusqu'à 0,0001 micron. Vous pouvez ainsi avoir une confiance totale en l'eau que vous buvez.
La membrane d'osmose inverse de 800 gpd (gallons par jour) permet un débit rapide de 2,1 l/min, ce qui vous permet d'obtenir une eau pure en quelques secondes.
Avec la conception sans réservoir, chaque goutte d'eau est filtrée instantanément à la demande, réduisant ainsi le risque de pollution secondaire. La taille compacte libère de l'espace dans la zone de rangement sous l'évier.
Le robinet intelligent vous rappelle automatiquement du remplacement du filtre en calculant la consommation d'eau réelle. Vous saurez d'un coup d'œil quand le filtre doit être remplacé, sans avoir à vous baisser pour vérifier le système sous évier. Le remplacement régulier du filtre permet d'assurer des performances de filtration constantes.
Grâce à son ratio exceptionnel entre l'eau filtrée par OI et l'eau de rejet (jusqu'à 2:1), notre système permet d'économiser jusqu'à 500 % d'eau par rapport à un système d'OI classique.** Cette efficacité de filtration élevée contribue à réduire les factures d'eau et la quantité d'eau qui s'écoule dans l'évacuation.
Les filtres longue durée vous permettent de réaliser des économies Filtre OI : jusqu'à 18 250 l de capacité de filtration et jusqu'à 60 mois de durée de vie Filtre PC : jusqu'à 15 330 l de capacité de filtration et jusqu'à 24 mois de durée de vie
Plus besoin d'acheter de l'eau en bouteille pour boire ou cuisiner. Profitez d'une eau pure de qualité supérieure directement chez vous. Dépensez moins et économisez des milliers de bouteilles en plastique à usage unique chaque année.
Le détecteur surveille les fuites d'eau, puis alerte et coupe automatiquement l'alimentation en eau dans le cas peu probable d'une fuite.
Grâce à la fonction de rinçage automatique intelligent, les performances de filtration de la membrane d'osmose inverse sont maintenues en toute simplicité.
Performances de filtration
Caractéristiques du filtre
Caractéristiques générales
Configurations de sécurité
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.