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Arrêté

Station d'accueil avec Bluetooth®

AS141/12

3.2

| (31) Avis

Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android

Cet appareil diffuse le son de votre téléphone Android, le charge et vous réveille avec des musiques de votre téléphone ou la radio. Téléchargez l'application gratuite avec fonction Songbird pour gérer votre musique et accéder à d'autres fonctionnalités.

Voir tous les avantages

Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android

  • pour Android

FlexiDock malin pour accueillir/recharger votre Android en toute facilité

FlexiDock malin pour accueillir/recharger votre Android en toute facilité

La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des téléphones Android, et ce, que leur micro port de connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse unique en son genre lui permet de s'adapter à divers modèles de téléphones Android. La station d'accueil peut également astucieusement s'orienter de façon à pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant positionner le téléphone au centre du haut-parleur.

Faites des découvertes musicales, partagez-les et profitez des nombreuses fonctionnalités de l'application DockStudio

Faites des découvertes musicales, partagez-les et profitez des nombreuses fonctionnalités de l'application DockStudio

L'application gratuite DockStudio de Philips agrémente votre station d'accueil d'une myriade de fonctionnalités uniques permettant par exemple d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, de parcourir votre collection de musique et de partager, sur Facebook, les chansons que vous écoutez ou, sur Flickr, les photos des artistes associés. Elle intègre le logiciel Songbird pour que vous puissiez détecter, lire et synchroniser en toute transparence du contenu multimédia entre des ordinateurs et des téléphones Android. En mode horloge, l'application vous donne la possibilité de configurer diverses alarmes musicales et vous donne des mises à jour sur la météo. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google Play.

Diffusion Bluetooth de la musique de votre Android

Diffusion Bluetooth de la musique de votre Android

Écoutez toutes vos chansons préférées sur un haut-parleur unique offrant un son d'une qualité exceptionnelle. Ce haut-parleur Philips à station d'accueil lit la musique de vos appareils Android par connexion Bluetooth. Il vous suffit de télécharger l'application Philips DockStudio gratuite et la connexion Bluetooth s'effectue alors automatiquement lorsque vous déposez votre appareil sur la station d'accueil. Vous bénéficiez ainsi d'un son incroyablement puissant et cristallin, de la façon la plus pratique qui soit. Une expérience audio inégalable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 5

31

Avis

25/09/2013

France

France

Très bon produit mais quelques difficultés pour régler le réveil.

Très bon produit, qualité de finition impéccable, excellent son, très puissant, beaucoup de basses, le son est bien équilibré. J'apprécie la possibilité de régler la luminosité de l'horloge. Cependant, qualques difficultés pour régler le réveil mais au bout de deux fois, on s'y fait. Étant compatible bluetooth cette station m'a beaucoup plu. Un seul bémol, je ne sais pas si c'est possible mais je n'arrive pas à transférer le son de mon téléphone (samsung galaxy S2 sous 4.1.2) sur la station sans utiliser le bluetooth. Je conseille donc cette station à qui veut un produit performant et pas trop coûteux.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AS141 Station d'accueil avec Bluetooth®

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19/06/2013

France

France

appareil ideal pour tout appareil android

son excellent, puissance suffisante réglage nombreux et utilisation très simples. Contrairement a ce que j'ai put lire de certain utilisateur la radio fonctionne très bien que ce soit via internet ou par le tuner intégré. En ce qui concerne le volume du réveil certains disent qu'il commence trop fort ...moi je ne trouve pas ...encore faut il savoir se servir de son téléphone et de parametrer le volume correctement.........

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21/12/2012

France

France

Design et qualité en plus !!!

Vraiment super et les commandes sont intuitives. Le son est très bon et l'on peut régler les graves et les aigus ou choisir son ambiance dans la liste du smartphone ! J'en suis très contente et ne regrette pas cet achat!

Oui, je recommande ce produit

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