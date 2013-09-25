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AS141/05
Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android
Cet appareil diffuse le son de votre téléphone Android, le charge et vous réveille avec des musiques de votre téléphone ou la radio. Téléchargez l'application gratuite avec fonction Songbird pour gérer votre musique et accéder à d'autres fonctionnalités.
pour Android
La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des téléphones Android, et ce, que leur micro port de connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse unique en son genre lui permet de s'adapter à divers modèles de téléphones Android. La station d'accueil peut également astucieusement s'orienter de façon à pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant positionner le téléphone au centre du haut-parleur.
L'application gratuite DockStudio de Philips agrémente votre station d'accueil d'une myriade de fonctionnalités uniques permettant par exemple d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, de parcourir votre collection de musique et de partager, sur Facebook, les chansons que vous écoutez ou, sur Flickr, les photos des artistes associés. Elle intègre le logiciel Songbird pour que vous puissiez détecter, lire et synchroniser en toute transparence du contenu multimédia entre des ordinateurs et des téléphones Android. En mode horloge, l'application vous donne la possibilité de configurer diverses alarmes musicales et vous donne des mises à jour sur la météo. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google Play.
Écoutez toutes vos chansons préférées sur un haut-parleur unique offrant un son d'une qualité exceptionnelle. Ce haut-parleur Philips à station d'accueil lit la musique de vos appareils Android par connexion Bluetooth. Il vous suffit de télécharger l'application Philips DockStudio gratuite et la connexion Bluetooth s'effectue alors automatiquement lorsque vous déposez votre appareil sur la station d'accueil. Vous bénéficiez ainsi d'un son incroyablement puissant et cristallin, de la façon la plus pratique qui soit. Une expérience audio inégalable.
3.2
sur 5
31
Avis
Screamer76
25/09/2013
France
Très bon produit mais quelques difficultés pour régler le réveil.
Très bon produit, qualité de finition impéccable, excellent son, très puissant, beaucoup de basses, le son est bien équilibré. J'apprécie la possibilité de régler la luminosité de l'horloge. Cependant, qualques difficultés pour régler le réveil mais au bout de deux fois, on s'y fait. Étant compatible bluetooth cette station m'a beaucoup plu. Un seul bémol, je ne sais pas si c'est possible mais je n'arrive pas à transférer le son de mon téléphone (samsung galaxy S2 sous 4.1.2) sur la station sans utiliser le bluetooth. Je conseille donc cette station à qui veut un produit performant et pas trop coûteux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS141 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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laveur73
19/06/2013
France
appareil ideal pour tout appareil android
son excellent, puissance suffisante réglage nombreux et utilisation très simples. Contrairement a ce que j'ai put lire de certain utilisateur la radio fonctionne très bien que ce soit via internet ou par le tuner intégré. En ce qui concerne le volume du réveil certains disent qu'il commence trop fort ...moi je ne trouve pas ...encore faut il savoir se servir de son téléphone et de parametrer le volume correctement.........
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS141 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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Chany31
21/12/2012
France
Design et qualité en plus !!!
Vraiment super et les commandes sont intuitives. Le son est très bon et l'on peut régler les graves et les aigus ou choisir son ambiance dans la liste du smartphone ! J'en suis très contente et ne regrette pas cet achat!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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