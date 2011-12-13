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Arrêté
AS111/12
pour Android
La FlexiDock de Philips peut accueillir la plupart des téléphones Android, et ce, que leur micro port de connexion USB soit situé en bas, sur le côté ou même en haut de l'appareil. Cette grande souplesse unique en son genre lui permet de s'adapter à divers modèles de téléphones Android. La station d'accueil peut également astucieusement s'orienter de façon à pouvoir placer l'écran du téléphone aussi bien en mode Portrait ou Paysage tout en vous laissant positionner le téléphone au centre du haut-parleur.
L'application gratuite DockStudio de Philips agrémente votre station d'accueil d'une myriade de fonctionnalités uniques permettant par exemple d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, de parcourir votre collection de musique et de partager, sur Facebook, les chansons que vous écoutez ou, sur Flickr, les photos des artistes associés. Elle intègre le logiciel Songbird pour que vous puissiez détecter, lire et synchroniser en toute transparence du contenu multimédia entre des ordinateurs et des téléphones Android. En mode horloge, l'application vous donne la possibilité de configurer diverses alarmes musicales et vous donne des mises à jour sur la météo. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Google Play.
Écoutez toutes vos chansons préférées sur une enceinte qui offre un son fabuleux. Cette station d'accueil Philips diffuse la musique de vos appareils Android via Bluetooth®. Il vous suffit de télécharger l'application gratuite Philips DockStudio, et le Bluetooth® s'activera automatiquement, et établira une connexion lorsque votre appareil sera installé sur la station d'accueil. Bénéficiez d'une qualité et d'une puissance sonores exceptionnelles, ainsi que d'un confort sans pareil. Rares sont les produits capables de rivaliser avec un son si exceptionnel.
3.0
sur 5
109
Avis
domekinois
13/12/2011
France
une station d'accueil android parfaite à ce prix
Que demander de plus ! Elle recharge votre mobile, elle sert de réveil-matin, les radios préférées sont rapidement trouvées, la qualité sonore est très satisfaisante, j'accède à mes musiques en un tour de main. Et quel prix ! Là encore, c'est le régal.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS111 Station d'accueil avec Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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josotito
17/12/2013
España
excelente producto
Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS111 Altavoz base con Bluetooth®
MONSTRUO07
16/04/2013
España
Este producto es magnifico.
Es facil de usar y tiene un sonido excelente....Lo recomiendo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AS111 Altavoz base con Bluetooth®