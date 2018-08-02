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Arrêté
AJT5300W/12
Bluetooth®
Chargeur universel
Double alarme
Tuner numérique FM
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).
Cette enceinte est dotée d'un port USB. Si la batterie de votre smartphone est épuisée, que vous soyez chez vous ou non, cette enceinte portable peut transférer sa propre énergie à votre appareil mobile.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
3.3
sur 5
8
Avis
skippytje
02/08/2018
België
Acheteur vérifié
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJT5300W Klokradio
Oui, je recommande ce produit
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manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJT5300W Radiowecker
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Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJT5300W Klokradio
Oui, je recommande ce produit
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