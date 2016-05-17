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Arrêté
AJL308/12
Réveillez-vous avec une photo de vos proches
Rien de tel qu'une photo ou une musique qu'on aime pour se lever du bon pied. Ce radio-réveil Philips, avec son afficheur couleur 18 cm et son port USB/logement pour carte SD, vous aide à bien commencer la journée.
Afin de faciliter la lecture du contenu de l'écran LCD, même de loin, le radio-réveil Philips est doté d'une large zone d'affichage. Il est idéal pour les personnes âgées ou pour les malvoyants.
De nombreux réveils proposent un vaste choix d'alarmes. Ce radio-réveil Philips a pour particularité de vous réveiller avec des sons naturels, la radio ou le buzzer. Si vous aimez vous réveiller en douceur avec des sons naturels ou encore au son de votre chanson préférée, ce radio-réveil est fait pour vous.
Détendez-vous ou endormez-vous avec des sons relaxants. Le radio-réveil Philips est préchargé avec des morceaux de relaxation. Laissez-vous bercer par le son de la pluie, le bruit des vagues, la musique de spa et bien plus encore.
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2.3
sur 5
7
Avis
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJL308 Klokradio
Oui, je recommande ce produit
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Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
Oui, je recommande ce produit
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pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJL308 Klokradio
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