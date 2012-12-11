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Arrêté
AJ7034D/05
Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone
Commencez votre journée avec la station d'accueil Philips. Celle-ci offre un système Bass Reflex pour des basses profondes et puissantes, une puissance de sortie de 20 W RMS, et est compatible avec n'importe quel iPod/iPhone. L'application gratuite Philips vous permet également de profiter mieux du réveil et de la radio.
Avec application
20 W
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
3.8
sur 5
4
Avis
benji
11/12/2012
France
qualité audio avant tout
très bonne qualité audio. design sympathique. mais petit reproche c'est que les boutons de commande audio ne sont pas assez visibles.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7034D station d'accueil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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JohnJohn
23/01/2017
España
Muy buen sonido y bajos
Muy buen sonido para su tamaño. Ideal para una habitación o para patio. Un diseño compacto y resistente. Carga facilmente. Ajuste de hora automático.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7034D estación base para iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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metalmickey33
19/07/2012
United Kingdom
Excellent Radio Alarm Clock
Bought this on offer from Argos. Excellent value for money - teenage son wants one now! Sound quality is excellent. Radio is good. Dual alarm a good feature. App for iPhone adds more features which is a bonus to the product.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7034D docking station for iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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