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Arrêté

station d'accueil pour iPod/iPhone

AJ7034D/05

3.8

| (4) Avis

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

Commencez votre journée avec la station d'accueil Philips. Celle-ci offre un système Bass Reflex pour des basses profondes et puissantes, une puissance de sortie de 20 W RMS, et est compatible avec n'importe quel iPod/iPhone. L'application gratuite Philips vous permet également de profiter mieux du réveil et de la radio.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de votre iPod/iPhone

  • Avec application

  • 20 W

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

4

Avis

5
2
1

11/12/2012

France

France

qualité audio avant tout

très bonne qualité audio. design sympathique. mais petit reproche c'est que les boutons de commande audio ne sont pas assez visibles.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7034D station d'accueil pour iPod/iPhone

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23/01/2017

España

España

Muy buen sonido y bajos

Muy buen sonido para su tamaño. Ideal para una habitación o para patio. Un diseño compacto y resistente. Carga facilmente. Ajuste de hora automático.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7034D estación base para iPod/iPhone

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19/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Radio Alarm Clock

Bought this on offer from Argos. Excellent value for money - teenage son wants one now! Sound quality is excellent. Radio is good. Dual alarm a good feature. App for iPhone adds more features which is a bonus to the product.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7034D docking station for iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

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