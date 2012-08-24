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  • Un réveil en musique avec votre iPod/iPhone
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Arrêté

Radio-réveil pour iPod/iPhone

AJ7030D/12

3.6
| (17) Avis
Un réveil en musique avec votre iPod/iPhone
Levez-vous du bon pied au son de vos chansons préférées sur votre iPod/iPhone ou de votre station FM favorite grâce à ce superbe radio-réveil Philips qui apporte une note de bonne humeur à votre chambre... et à vos matins ! Son port intelligent vous permet de charger votre appareil sans avoir à le sortir de son étui.
Voir tous les avantages

Un réveil en musique avec votre iPod/iPhone

  • MP3 Link

Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Réveillez-vous avec la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de la radio

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

17

Avis

24/08/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto veramente consigliato

Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

02/03/2012

Nederland

Nederland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

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29/01/2012

Nederland

Nederland

De enige bruikbare iPhone wekkerradio

Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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