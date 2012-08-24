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Arrêté
AJ7030D/12
MP3 Link
Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.
En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.
3.6
sur 5
17
Avis
Alessandro65
24/08/2012
Italia
Ottimo prodotto veramente consigliato
Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
kees40
02/03/2012
Nederland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
MenK
29/01/2012
Nederland
De enige bruikbare iPhone wekkerradio
Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone