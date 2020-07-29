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Arrêté

Radio réveil avec tuner numérique

AJ7010/12

3.4

| (72) Avis

Réveillez-vous

Cet élégant radio-réveil Philips est à la fois utile et esthétique. Pour vous réveiller, vous avez le choix entre la radio intégrée et des sons de la nature. Le capteur de température vous indique en permanence les températures intérieures et extérieures.

Voir tous les avantages

aux sons de la nature

Réveillez-vous

  • Température intérieure/extérieure

  • Tuner numérique FM/MW

  • Double alarme

  • Alarme semaine/week-end

La musique relaxante préchargée vous aide à vous endormir paisiblement.

La musique relaxante préchargée vous aide à vous endormir paisiblement.

Détendez-vous ou endormez-vous avec des sons relaxants. Le radio-réveil Philips est préchargé avec des morceaux de relaxation. Laissez-vous bercer par le son de la pluie, le bruit des vagues, la musique de spa et bien plus encore.

Affichage des températures intérieure et extérieure

Affichage des températures intérieure et extérieure

Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température extérieure, quelle que soit l'heure.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 5

72

Avis

29/07/2020

France

France

Dommage qu'il n'existe plus !

Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Date d'utilisation 2018-07-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Date d'utilisation 2018-07-29

06/10/2014

France

France

Acheteur vérifié

c'est tout ce que je cherchais dans un radio-réveil

les fonctions sont parfaites, inutiles de régler le réveil à chaque fois, les 3 possibilités de réveil sont idéales le thermomètre intérieur-extérieur est très pratique la radio est correcte les différents réglage de luminosité de l'écran sont idéales le bémol est la complexité de réglage pour la prise en main mais d'une fois que les réglages sont fait plus besoin d'y toucher et il ne faut pas un BAC pro pour comprendre le mode d'emploi!!! Pour moi l'outil vaut le prix

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Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

18/01/2013

France

France

Très bon réveil

Je suis entièrement satisfaite de cet investissement. Les seuls très petits bémols à mes yeux sont les suivants : - parfois la température extérieure n'est pas captée, mais globalement ça marche bien - le bouton à droite est un peu trop sensible, il faut faire attention à ne pas se tromper en le tournant un peu trop fort - les trois degrés de luminosité sont mal équilibrés (énorme différence entre le degré le plus faible et le moyen, et une très petite différence entre le degré moyen et le plus élevé) => la nuit je suis obligée à mettre le degré le plus faible sinon la lumière est éblouissante, mais on ne voit alors plus très bien l'heure - il est impossible d'afficher à la fois la température intérieure et extérieure (il est possible de les alterner avec une période de 10 secondes, mais je ne trouve pas ça très pratique) - une petite fonctionnalité supplémentaire serait la bienvenue : pouvoir programmer l'alarme pour un seul jour (donc qu'elle ne sonne qu'une seule fois et pas tous les jours de la semaine par exemple, et puis se désactive) Mis à part ces petits bémols, le reste me plaît beaucoup, le réveil est très élégant, la possibilité de se réveiller avec les sons de la nature est très appréciable. En parlant de l'option réveil, je n'ai pas rencontré le problème qui a souvent été soulevé dans les avis précédents, à savoir que le volume progressif devenait insupportable rapidement : il suffit de limiter le volume du réveil au moment de son réglage, et il s'arrêtera alors à ce seuil.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

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